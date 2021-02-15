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Уже переболел - не факт! В ВОЗ рекомендовали переболевшим коронавирусом вакцинироваться

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует переболевшим коронавирусом вакцинироваться против инфекции. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, передает ТАСС.


По ее словам, не у всех людей, перенесших COVID-19, вырабатывается достаточно сильный иммунный ответ, у некоторых он слабый. В особенности это касается тех, кто слабо болел и порой у него даже не было сопутствующих симптомов. В связи с этим ВОЗ рекомендует получить вакцину против коронавируса.

"Положительным моментом является то, что иммунная система распознает аналогичный антиген и протеин. Поэтому даже если вы прежде были инфицированы и сейчас получили вакцину, то она действует как усилитель иммунного ответа", - пояснила Сваминатан, добавив, что вакцинироваться могут лишь люди старше 18 лет.
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