«Исторический флаг Беларуси – бело-красно-белый – стал символом протестов против так называемого «президента». Прошло семь месяцев после выборов. Семь долгих месяцев протестов против человека, который использует власть, чтобы терроризировать, избивать и убивать граждан страны. Результаты выборов не признали многочисленные страны, в том числе и члены Евросоюза, Великобритании, США.





Символ протеста должен стать известным и популярным. Поэтому должна появиться возможность использовать бело-красно-белый флаг в интернете, в том числе – в социальных сетях. Странно, что в широкой палитре эмотиконов флагов до сих пор нет настоящего флага Беларуси. Невероятным кажется факт, что руководство крупнейших платформ не обеспечило достойного места для своих пользователей из Беларуси.

Беларуски и беларусы заслуживают того, чтобы иметь свой флаг среди других национальных флагов.





В сентябре 2020 года аппликация телеграм сменила постсоветский флаг Беларуси на бело-красно-белый в знак солидарности с участниками протестов. Призываем к тому же руководство и других социальных медиа, в том числе – фейсбук, инстаграм, Android и Apple. Призываем к тому, чтобы этот шаг был совершен незамедлительно».