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"Незамедлительно": беларусы просят Цукерберга добавить в фейсбук и инстаграм эмодзи с БЧБ

На платформе actionnetwork.org появилась петиция, адресованная Марку Цукербергу, Тиму Куку и Сундару Пичаи. Беларусы попросили их добавить в фейсбук, инстаграм, Android и Apple эмодзи с БЧБ-флагом.

«Исторический флаг Беларуси – бело-красно-белый – стал символом протестов против так называемого «президента». Прошло семь месяцев после выборов. Семь долгих месяцев протестов против человека, который использует власть, чтобы терроризировать, избивать и убивать граждан страны. Результаты выборов не признали многочисленные страны, в том числе и члены Евросоюза, Великобритании, США.

Символ протеста должен стать известным и популярным. Поэтому должна появиться возможность использовать бело-красно-белый флаг в интернете, в том числе – в социальных сетях. Странно, что в широкой палитре эмотиконов флагов до сих пор нет настоящего флага Беларуси. Невероятным кажется факт, что руководство крупнейших платформ не обеспечило достойного места для своих пользователей из Беларуси.
Беларуски и беларусы заслуживают того, чтобы иметь свой флаг среди других национальных флагов.

В сентябре 2020 года аппликация телеграм сменила постсоветский флаг Беларуси на бело-красно-белый в знак солидарности с участниками протестов. Призываем к тому же руководство и других социальных медиа, в том числе – фейсбук, инстаграм, Android и Apple. Призываем к тому, чтобы этот шаг был совершен незамедлительно».
Источник: kyky.org
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