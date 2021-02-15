Снизошла: программист просил судью дать штраф из-за свадьбы - дала сутки, но чтобы в ЗАГС успел
Очередной абсурдный суд и такой же абсурдный приговор.
Минчанина-программиста арестовали за БЧБ-одежду на лоджии.
В суде Фрунзенского района сегодня осудили по ч. 1 ст. 23.34 КоАП программиста Максима Никольского.
По протоколу он "с целью публичного выражения своих политических интересов провел массовое мероприятие, а именно пикетирование путем размещения на остеклении окна съемной квартиры элементов одежды бело-красно-белой расцветки".
Дело рассматривала судья Мария Ерохина.
Максима задержали еще в пятницу 12 февраля и поместили до суда на Окрестина. На суде парень очень просил судью назначить ему штраф, а не наказывать «сутками», так как у него в субботу, 20 февраля, состоится свадьба.
Непоколебимая судья Ерохина все равно наказала Максима Никольского административным арестом, но только 7 сутками. На свободу парень выйдет за день до своей свадьбы, сообщает @viasnanazirae
Источник:
15:45 15/02/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение