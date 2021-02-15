Минчанина-программиста арестовали за БЧБ-одежду на лоджии.

В суде Фрунзенского района сегодня осудили по ч. 1 ст. 23.34 КоАП программиста Максима Никольского.





По протоколу он "с целью публичного выражения своих политических интересов провел массовое мероприятие, а именно пикетирование путем размещения на остеклении окна съемной квартиры элементов одежды бело-красно-белой расцветки".





Дело рассматривала судья Мария Ерохина.





Максима задержали еще в пятницу 12 февраля и поместили до суда на Окрестина. На суде парень очень просил судью назначить ему штраф, а не наказывать «сутками», так как у него в субботу, 20 февраля, состоится свадьба.



