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Снизошла: программист просил судью дать штраф из-за свадьбы - дала сутки, но чтобы в ЗАГС успел

Очередной абсурдный суд и такой же абсурдный приговор.

Минчанина-программиста арестовали за БЧБ-одежду на лоджии. 
В суде Фрунзенского района сегодня осудили по ч. 1 ст. 23.34 КоАП программиста Максима Никольского. 

По протоколу он "с целью публичного выражения своих политических интересов провел массовое мероприятие, а именно пикетирование путем размещения на остеклении окна съемной квартиры элементов одежды бело-красно-белой расцветки". 

Дело рассматривала судья Мария Ерохина.

Максима задержали еще в пятницу 12 февраля и поместили до суда на Окрестина. На суде парень очень просил судью назначить ему штраф, а не наказывать «сутками», так как у него в субботу, 20 февраля, состоится свадьба.

Непоколебимая судья Ерохина все равно наказала Максима Никольского административным арестом, но только 7 сутками. На свободу парень выйдет за день до своей свадьбы, сообщает @viasnanazirae
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