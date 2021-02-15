Спустя месяц после задержания Naviny.online резюмировали, что известно о деле Александрова, и рассказали, какой он человек.





В чем суть обвинения

Андрей Александров был задержан 12 января вместе со своей девушкой Ириной Злобиной. Через три дня стало известно, что их обвиняют в финансировании протестов.





Заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил, что Александров и Злобина с августа 2020 года «занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее».





«В ходе опроса Александров пояснил, что предложение заняться подобной деятельностью поступило ему от фонда солидарности ByHelp (основатели — Андрей Стрижак и Алексей Леончик), оказывающего помощь так называемым пострадавшим в ходе проведения протестных акций гражданам, — сообщил Казакевич. — Вскоре к этой деятельности присоединилась его сожительница.





Всего с 22 августа до 9 ноября 2020 года ими оплачено более 250 штрафов на различные фамилии. Денежные средства для этих целей были предоставлены ByHelp. В лучших детективных традициях деньги передавались посредством закладок на территории Минского района.





Так, из тайников, найденных по координатам геолокации, мужчина забрал более 100 тысяч долларов США и евро. Кроме того, в камере хранения одного из столичных магазинов ему была оставлена приготовленная для этих же целей банковская карточка, при помощи которой осуществлялись безналичные платежи, а также обналичивались денежные средства».





14 января обыск прошел в офисе БелаПАН, где Александров в 2014—2018 годах работал заместителем директора. Изъята часть техники и носителей информации.





Дело против Александрова расследуется по ч. 1-2 ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и финансирование такой деятельности).





Где сейчас Александров и Злобина

Андрей Александров и Ирина Злобина содержатся в СИЗО № 1 на ул. Володарского в Минске.





Как рассказал Naviny.by адвокат Александрова Антон Гашинский, его подзащитный чувствует себя «удовлетворительно». В камере с ним сидит много «политических», но в целом условия содержания в СИЗО «тяжёлые, это не санаторий».





«Периодически устраиваются шмоны. Ходит на прогулки. Баня раз в неделю. В СИЗО отличная библиотека, но, к сожалению, нет списка всех книг и поэтому приходится заказывать наугад. Перечитал Алексиевич. Придумал комплекс физических упражнений. Занимается два раза в день. Это помогает держать себя в форме», — так описывает адвокат быт Александрова.





По словам Гашинского, Андрей очень переживает за свою девушку Ирину Злобину и надеется, что «следствие разберется в ситуации и примет решение об изменении ей меры пресечения».





Ирина Злобина





Андрей много думает о журналистике и сожалеет, что в условиях СИЗО не может заниматься полезным и нужным делом. «Ведь журналисты всегда должны находиться на острие. Эта профессия считается неприкасаемой. Ведь даже по Женевской конвенции журналисты относятся к некомбатантам», — рассказал адвокат.





Правозащитная деятельность, а не преступление

Заместитель председателя лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович отмечает, что статья 342, по которой обвиняют Александрова, относится к категории менее тяжких. И чтобы взять обвиняемого под стражу, у следствия должна быть серьезная мотивировка.





«Например, что Александров опасен для общества или он может воздействовать на свидетелей и потерпевших, или еще что-то. Как я понимаю, никакой мотивации в данном случае не было.





Идея, что оплата штрафов является финансированием групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, мягко говоря, неправильная. Если бы он их финансировал, это значит, что его цели и умысел были направлены на то, чтобы платить деньги каким-то людям, которые должны были совершить какие-то конкретные действия.





В данном случае Александров занимался правозащитной благотворительной деятельностью, потому что деньги были собраны людьми, белорусскими гражданами или белорусами зарубежья, для того чтобы кому-то помогать. Это законная деятельность.





В данном случае даже со стороны налоговых органов не могло быть никаких вопросов, если человеку помогли таким образом, передали в подарок денежную сумму и она не превышает 7 тысяч рублей в год (установленная Налоговым кодексом сумма, возможная для получения в подарок без налогообложения).





Я считаю, что это абсолютно неуместное обвинение, связанное с публичной деятельностью Александрова, с правозащитной деятельностью в данном случае. Он помогал людям, которые попали в затруднительное положение. Это инициатива граждан.





Граждане собрали деньги и решили, что помогают конкретным людям. Я тут не вижу никакого уголовно преследуемого деяния вообще. Как в действиях граждан, которые эти деньги собрали, так и в действиях граждан, которые их передали.





Даже с точки зрения Налогового кодекса это не образует состава правонарушения. По договоренности, по которой эти деньги были переданы Александрову фондом и он их передал третьим лицам, это не образует налогооблагаемую базу никоим образом, не является доходом Александрова.





Мы требуем немедленного освобождения Андрея Александрова и его девушки Ирины Злобиной и прекращения их уголовного преследования».





Начитанный, эмпатичный, интеллектуал

Правозащитница Елена Тонкачева описывает Александрова как целеустремленного профессионала, который, если нужно, поможет другу наколоть щепы для печки:





«Андрей Александров — один из интереснейших людей, с которыми мне посчастливилось общаться. Мы контактировали по работе, и это общение переросло в очень тесное приятельство. Знаю Андрея как человека исключительно целеустремленного и очень профессионального.





На моих глазах у него несколько раз менялись интересы, но в какой бы сфере он ни начинал прилагать усилия, всегда очень точно фокусируется на почти безупречном качестве. Мы работали с серьезными интеллектуальными задачами в группе Владимира Владимировича Мацкевича.





Это всегда были сложные формы интеллектуального взаимодействия, направленные на поиск решений сложных социальных, социально-экономических и политических задач.





Андрей, участвуя в такой работе, всегда поражал своей способностью очень быстро и точно схватывать реальность. У него очень точные и нестандартные ответы. Дисциплина ума, способность к поиску решений, даже там, где их на первый взгляд нет, — Андрею удается мыслить и действовать с ясным пониманием перспективы.





Работа, которую он делает как медиаменеджер, всегда очень хороша. Иногда это спорно, но очень качественно, с фокусом на будущее и развитие.





С человеческой точки зрения Андрей — человек с блестящим чувством юмора, великолепным интеллектом, хорошей гуманитарной склонностью и самоорганизацией. Он невероятно начитан, у него сильно развита эмпатия. От него даже критика всегда оправдана.





Как-то летом они с Ириной гостили у меня на хуторе, и в какой-то момент, сидя у камина, Александров спросил, как у меня дела с дровами. Я сказала, что с дровами всё нормально, но по зиме сильный дефицит щепы для растопки. Утром мы опять собрались в беседке на кофе, и у меня уже стояла огромная корзина (самая большая, которую он смог найти) наколотой щепы.





Когда я прочитала, в чем его обвиняют, я удивилась, что не знала этого раньше, но в следующий момент поняла, что это абсолютно на него похоже. Он ответил действием. Не ждал, пока все само организуется, а стал помогать тем, кому это было нужно. Это вызывает только уважение.





У Андрея было много возможностей остаться за границей, и образование позволяло это сделать. Я думаю, что при его складе характера он бы быстро реализовался за пределами Беларуси.





Он человек исключительного интеллекта и трудолюбия и совершенно современный, с полной встроенностью в европейский концепт жизни. Но он не уехал, я думаю, потому что любит страну, в которой живет, и весь свой интеллект и труд был готов потратить на то, чтобы здесь становилось лучше».