На Красном море строят мега-курорт





Проект Coral Bloom подразумевает строительство на острове Шурайра 11 отелей, пристаней для яхт, полей для гольфа и пляжей. Проект, созданный британским бюро Foster + Partners, ориентирован на максимальное сохранение местного биоразнообразия. Дизайн и расположение отелей основаны на природном рельефе. Как заявил на презентации проекта глава студии Foster + Partners, отели спроектированы таким образом, чтобы "создать впечатление, будто их выбросило на пляжи, и они устроились среди дюн почти как коряги", сообщает interfax.by





Учтены и новые тренды отдыха в связи с пандемией. Так, в отелях не будет внутренних коридоров и больших общественных пространств. Акцент делается на уединенный и спокойный отдых.





Строительство будет вестись с использованием экоматериалов и других технологий, уменьшающих антропогенное воздействие на окружающую среду. Все объекты будут работать на возобновляемых источниках энергии, включая и крупнейшую в мире станцию централизованного охлаждения. Она будет круглосуточно охлаждать отели и другие объекты инфраструктуры острова, так что проблем с кондиционерами у отдыхающих не будет.





Coral Bloom станет доминантой и "входными воротами" будущей туристической зоны Red Sea Project, в рамках которой к 2030 году на 22 островах Красного моря построят 50 фешенебельных гостиничных комплексов на 8000 номеров.

Будущий саудовский мега-курорт планирует принять первых гостей в конце 2022 г., когда официально откроются международный аэропорт и первые четыре отеля. Еще 12 гостиниц запланированы к открытию в 2023 г.