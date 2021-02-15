+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

На Красном море строят мега-курорт

Несмотря на пандемию, в Саудовской Аравии продолжают строительство на Красном море роскошного островного курорта. Первых туристов здесь собираются встретить уже в конце 2022 г., сообщает АТОР.


Проект Coral Bloom подразумевает строительство на острове Шурайра 11 отелей, пристаней для яхт, полей для гольфа и пляжей. Проект, созданный британским бюро Foster + Partners, ориентирован на максимальное сохранение местного биоразнообразия. Дизайн и расположение отелей основаны на природном рельефе. Как заявил на презентации проекта глава студии Foster + Partners, отели спроектированы таким образом, чтобы "создать впечатление, будто их выбросило на пляжи, и они устроились среди дюн почти как коряги", сообщает interfax.by.

Учтены и новые тренды отдыха в связи с пандемией. Так, в отелях не будет внутренних коридоров и больших общественных пространств. Акцент делается на уединенный и спокойный отдых.

Строительство будет вестись с использованием экоматериалов и других технологий, уменьшающих антропогенное воздействие на окружающую среду. Все объекты будут работать на возобновляемых источниках энергии, включая и крупнейшую в мире станцию централизованного охлаждения. Она будет круглосуточно охлаждать отели и другие объекты инфраструктуры острова, так что проблем с кондиционерами у отдыхающих не будет.

Coral Bloom станет доминантой и "входными воротами" будущей туристической зоны Red Sea Project, в рамках которой к 2030 году на 22 островах Красного моря построят 50 фешенебельных гостиничных комплексов на 8000 номеров.
Будущий саудовский мега-курорт планирует принять первых гостей в конце 2022 г., когда официально откроются международный аэропорт и первые четыре отеля. Еще 12 гостиниц запланированы к открытию в 2023 г.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Павел Знавец
Лукашенко и "светила" Камай.
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]