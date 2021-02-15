Она приурочена к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля.





В рамках недели запланирован ряд мероприятий.





В частности, сегодня неделя откроется круглым столом “Акадэмік Яўхім Карскі – заснавальнік беларускага навуковага мовазнаўства і літаратуразнаўства, этнограф, фалькларыст, палеограф”.





Он состоится в Центральной научной библиотеке им. Я. Коласа НАН Беларуси.



