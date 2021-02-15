В Беларуси началась неделя родного языка. За мову не будут арестовывать?
Институт языкознания имени Якуба Коласа НАН Беларуси проводит с 15 по 22 февраля неделю родного языка.
Она приурочена к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля.
В рамках недели запланирован ряд мероприятий.
В частности, сегодня неделя откроется круглым столом “Акадэмік Яўхім Карскі – заснавальнік беларускага навуковага мовазнаўства і літаратуразнаўства, этнограф, фалькларыст, палеограф”.
Он состоится в Центральной научной библиотеке им. Я. Коласа НАН Беларуси.
С программой недели можно ознакомиться здесь.
Источник: reform.by
10:03 15/02/2021
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