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В Беларуси началась неделя родного языка. За мову не будут арестовывать?

Институт языкознания имени Якуба Коласа НАН Беларуси проводит с 15 по 22 февраля неделю родного языка.

Она приурочена к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля.

В рамках недели запланирован ряд мероприятий.

В частности, сегодня неделя откроется круглым столом “Акадэмік Яўхім Карскі – заснавальнік беларускага навуковага мовазнаўства і літаратуразнаўства, этнограф, фалькларыст, палеограф”. 

Он состоится в Центральной научной библиотеке им. Я. Коласа НАН Беларуси.

С программой недели можно ознакомиться здесь.
Источник: reform.by
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