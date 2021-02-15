Доказано: коронавирус влияет на психику





Это связано с изменениями гормонального фона, рассказал главврач российского многопрофильного центра "Лидер медицины" Евгений Тимаков.





"Возможны депрессивные состояния, психозы различные, фобии, страхи. По факту, это нехватка того самого гормона - триптофана", - объяснил Тимаков в Telegram-канале "360". Медик подчеркнул, что после перенесенного вируса сильно нарушается синтез гормонов.





"Гормональные изменения бьют по людям на биохимическом уровне. Депрессия может продлиться два или даже три месяца", - говорит Тимаков. Также врач предупредил об опасности британского штамма коронавируса для тех, кто перенес инфекцию легко, пишет oxu.az со ссылкой на телеканал "360".



