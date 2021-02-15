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Желтый уровень опасности сохраняется в понедельник из-за гололедицы

Синоптики распространили штормовое предупреждение. В понедельник сохранится желтый уровень опасности из-за гололедицы. Она ожидается на отдельных участках дорог страны.



Сегодня днем в Беларуси будет 7-13 мороза, в юго-западных районах — 3-6 градусов ниже нуля. В Минске днем ожидает 8-10 мороза, вечером температура опустится до 12-14 градусов ниже нуля.

Ветер северо-западный слабый до умеренного.
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