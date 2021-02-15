Желтый уровень опасности сохраняется в понедельник из-за гололедицы









Сегодня днем в Беларуси будет 7-13 мороза, в юго-западных районах — 3-6 градусов ниже нуля. В Минске днем ожидает 8-10 мороза, вечером температура опустится до 12-14 градусов ниже нуля.





Ветер северо-западный слабый до умеренного.