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АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Сегодня - праздник Сретения Господня

 
Согласно преданию, в этот день младенца Иисуса Христа впервые принесли в храм.

На выходе из священного места к матери Иисуса Христа подошел старец по имени Симеон. 

Он взял Иисуса Христа, которому на тот момент было 40 дней от роду, на руки и провозгласил пришествие Спасителя.

minsknews.by

Что нужно делать 15 февраля

Православные верующие сегодня должны обязательно сходить в церковь.

Если взять в этот день из церкви освященную свечу, принести ее в дом и зажечь – это подарит хозяевам счастье, успех и удачу.

Из церкви можно также взять воды. Считается, что святая вода обладает целебными свойствами и может избавить от недугов.

В этот день также принято мириться со всеми и прощать былые обиды, пишет belnovosti.by

Чего нельзя делать 15 февраля

Нельзя ссориться, ругаться, по-хамски себя вести.

Также не рекомендуется заниматься на Сретение Господне тяжелой работой.

Уборка также сегодня нежелательна. Лучше заняться другими делами.

Нельзя отправляться в дальнюю дорогу – человек может нескоро вернуться.

Этот светлый праздник считается неудачным временем для заключения брака. 

Наши предки верили, что изменчивая погода повлияет на отношения супругов, и влюбленные будут ссориться.

Приметы на 15 февраля

Если к вечеру потеплеет – весна будет ранней.

Если с утра будет ярко светить солнце – морозы продолжатся.

Если сегодня падает сильный снег или наблюдается метель – урожай летом будет не очень хороший.  
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