Сегодня - праздник Сретения Господня

На выходе из священного места к матери Иисуса Христа подошел старец по имени Симеон.





Он взял Иисуса Христа, которому на тот момент было 40 дней от роду, на руки и провозгласил пришествие Спасителя.





minsknews.by

Что нужно делать 15 февраля

Православные верующие сегодня должны обязательно сходить в церковь.





Если взять в этот день из церкви освященную свечу, принести ее в дом и зажечь – это подарит хозяевам счастье, успех и удачу.





Из церкви можно также взять воды. Считается, что святая вода обладает целебными свойствами и может избавить от недугов.





В этот день также принято мириться со всеми и прощать былые обиды, пишет belnovosti.by

Чего нельзя делать 15 февраля

Нельзя ссориться, ругаться, по-хамски себя вести.





Также не рекомендуется заниматься на Сретение Господне тяжелой работой.





Уборка также сегодня нежелательна. Лучше заняться другими делами.





Нельзя отправляться в дальнюю дорогу – человек может нескоро вернуться.





Этот светлый праздник считается неудачным временем для заключения брака.





Наши предки верили, что изменчивая погода повлияет на отношения супругов, и влюбленные будут ссориться.

Приметы на 15 февраля

Если к вечеру потеплеет – весна будет ранней.





Если с утра будет ярко светить солнце – морозы продолжатся.





Если сегодня падает сильный снег или наблюдается метель – урожай летом будет не очень хороший.



