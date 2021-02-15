Сегодня - праздник Сретения Господня
Согласно преданию, в этот день младенца Иисуса Христа впервые принесли в храм.
На выходе из священного места к матери Иисуса Христа подошел старец по имени Симеон.
Он взял Иисуса Христа, которому на тот момент было 40 дней от роду, на руки и провозгласил пришествие Спасителя.
minsknews.by
Что нужно делать 15 февраля
Православные верующие сегодня должны обязательно сходить в церковь.
Если взять в этот день из церкви освященную свечу, принести ее в дом и зажечь – это подарит хозяевам счастье, успех и удачу.
Из церкви можно также взять воды. Считается, что святая вода обладает целебными свойствами и может избавить от недугов.
В этот день также принято мириться со всеми и прощать былые обиды, пишет belnovosti.by
Чего нельзя делать 15 февраля
Нельзя ссориться, ругаться, по-хамски себя вести.
Также не рекомендуется заниматься на Сретение Господне тяжелой работой.
Уборка также сегодня нежелательна. Лучше заняться другими делами.
Нельзя отправляться в дальнюю дорогу – человек может нескоро вернуться.
Этот светлый праздник считается неудачным временем для заключения брака.
Наши предки верили, что изменчивая погода повлияет на отношения супругов, и влюбленные будут ссориться.
Приметы на 15 февраля
Если к вечеру потеплеет – весна будет ранней.
Если с утра будет ярко светить солнце – морозы продолжатся.
Если сегодня падает сильный снег или наблюдается метель – урожай летом будет не очень хороший.
08:04 15/02/2021
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