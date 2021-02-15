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Уступи лыжню! Задержаны 19 жителей Молодечно, катавшихся на лыжах

Под Минском задержали людей, катавшихся на лыжах, по обвинению в проведении акции протеста. В Солигорске задержаны два десятка гуляющих.

Задержание людей в Беларуси (фото из архива)

Белорусская милиция задержала 19 жителей Молодечно, катавшихся на лыжах, обвинив их в проведении несанкционированного митинга в деревне Лешно Молодечненского района Минской области. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщило МВД Беларуси.

"Активные участники мероприятия, 11 женщин и 8 мужчин, задержаны и доставлены для разбирательства в райотдел", - говорится в сообщении ведомства. Утверждается, что у задержанных обнаружены бело-красно-белые флаги, растяжки и зонтики, баллончик с красной краской, дымовая шашка. В отношении задержанных ведется административный процесс.  Их подозревают также в намерении повредить линию электропередач, пишет dw.com

По данным правозащитного центра "Весна", в тот же день сотрудники ОМОНа задержали в Солигорске людей, которые вышли на прогулку и "фактически не успели собраться в группу". "У них не было символики, и они не выкрикивали лозунгов", - подчеркивают правозащитники.

По сообщению Telegram-канала "Стачком ОАО "Беларуськалий", некоторые из 19 задержанных человек - участники забастовки на "Беларуськалии".

В разных городах Беларуси 14 февраля прошли акции, лейтмотивом которых стала любовь митингующих к своей стране.
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