Это выяснял корреспондент агентства « Минск-Новости ».





Как ранее мы сообщали, новая схема обращения с отходами предполагает переход на контейнерный способ с предварительной сортировкой обычного мусора и вторсырья. Для этого в последние годы, а в 2020-м наиболее активно, предприятия-перевозчики бесплатно предоставляли домовладельцам контейнеры для ТКО (твердых коммунальных отходов) и ВМР (вторичных материальных ресурсов). С 1 января 2021 года пакеты с мусором необходимо складывать только в них и выкатывать к проезжей части в определенные дни: обычно два раза в неделю — ТКО, один раз в месяц — ВМР. Выставленные за ворота усадеб пакеты, коробки мусоровозы больше не забирают, при этом коммунальщики выборочно проверяют содержимое баков для ТКО, нет ли там изделий из стекла, пластика, бумаги. Подобные действия домовладельцев расцениваются как нарушение требований законодательства об обращении с отходами и влекут предупреждение или наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин для физических лиц согласно ч. 2 ст. 15.63. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.





Новые правила не стали неожиданностью для жителей частного сектора, этому способствовала большая подготовительная работа, отмечают в Минском городском жилищном хозяйстве. Так, к началу 2021 года 14 121 расположенное в столице домовладение полностью обеспечили контейнерами для ТКО и на 91 % — для ВМР. На 1 февраля последний показатель увеличился до 94 %. Всего передано жителям частного сектора 28 657 контейнеров: 15 670 — для сбора ТКО (домовладения на несколько квартир или с большими семьями получали их по нескольку штук) и 12 987 — для ВМР.





— В январе были единичные случаи нарушений: кто-то выставил пакет или бросил пластиковую бутылку в контейнер для ТКО. Все это фиксируется. С такими домовладельцами проводятся разъяснительные беседы. Протоколы не составляли. Мы не ставим целью заставить людей следовать новым цивилизованным способам обращения с отходами путем наложения штрафных санкций. Тем более что причины такого поведения могут быть разные. Практикуем индивидуальный подход. Если же домовладелец, имея возможность получить контейнеры, упорно действует по старинке, тогда уже возможно и привлечение к административной ответственности. Также были случаи, когда контейнеры не выкатывали из-за снегопадов. Поэтому рекомендуем их установить стационарно в определенном месте за калиткой, — сообщила заместитель генерального директора МГЖХ Анастасия Воробьева.





Также в объединении отметили: желающим получить недостающие контейнеры нужно обратиться на предприятие по вывозу отходов по территориальной принадлежности и сообщить о времени приезда. Доставка емкостей по заявкам, как было раньше, больше не практикуется. Только самовывоз.

Справочно

С разбивкой по трем организациям, которые занимаются вывозом отходов в Минске, по состоянию на 1 февраля 2021 года картина такая.





УП «Спецкоммунавтотранс» обслуживает 10 683 индивидуальных дома, выдано 12 179 контейнеров для сбора ТКО и 10 702 — для ВМР.





СООО «РЕМОНДИС Минск» — 3 249 домовладений, предоставлены 3 341 и 2 135 баков соответственно.





ОДО «Экология города» — на 189 домов 300 контейнеров для ТКО и ВМР, включая установленные на контейнерных площадках в частном секторе (100-процентный охват населения).



