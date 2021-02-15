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В Пинской центральной больнице заработал новый порядок передачи в морг тел умерших пациентов. Их теперь вручают работникам морга, что называется, из рук в руки. Сделано это с той целью, чтобы снять ответственность с больницы за возможное исчезновение тела, – сообщает Media-polesye.





Прежний порядок отправки трупов на вскрытие здесь был проще. Больница и морг располагаются на одной территории и соединены между собой подземным коридором. В таких замкнутых условиях нынешние требования казались излишними.





Медицинский персонал больницы мог самостоятельно в любое время суток отвезти тело умершего в морг и оставить там, предварительно прикрепив к рукам и ногам покойного бирки с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, даты смерти и т.д. А работники морга после сообщения о смерти очередного пациента могли прийти в подвал больницы и забрать тело на вскрытие.





Работавшую на доверии многолетнюю практику перемещения трупов из больницы в морг пришлось поменять после инцидента с пропажей тела 37-летней женщины. По словам родственницы покойной, «Медиа-Полесье» об этом рассказывало в публикации «Родственники покойницы:«Гроб купили, яму выкопали, а тела в морге не оказалось», труп жительницы Лунинецкого района в морг по улице Первомайской в Пинске привезли из Городищенской психбольницы. А потом тело загадочным образом пропало. Информации о том, что оно найдено, пока нет.





Пинская центральная больница к этой истории не имеет никакого отношения, но выводы из произошедшего у соседей здесь сделали.