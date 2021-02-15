"Минск-Новости", фото носит иллюстративный характер

Удалось ли это сделать, узнал корреспондент агентства « Минск-Новости ».





— Брачный договор служит целям повышения культуры семейных отношений, ответственности супругов, определения их прав и обязанностей в браке и/или после его расторжения. Право его заключить имеют как новобрачные, так и законные муж и жена. Но почему-то у нас еще считается плохим тоном, каким-то элементом недоверия, если кто-то из супругов заговаривает о заключении брачного контракта. Не всегда вторая сторона адекватно воспринимает это предложение. Но, что приятно, правовая культура молодежи повышается. Она уже иначе относится к брачному договору и заключает его заранее, даже до церемонии бракосочетания, что предусмотрено законодательством. А вступает документ в силу с момента заключения брака, — рассказывает нотариус Минского городского нотариального округа Ирина Коваленко. — Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению. За 2019 год я удостоверила 11 брачных договоров. Немного, казалось бы, однако это все равно больше, чем в прежние времена. В 2020-м их было 8, но по сравнению с 2019-м из-за эпидемической обстановки сократилось количество всех нотариальных действий.

Когда уходит любовь

По словам нотариуса, в брачном договоре оговаривается порядок раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов.





— Такое соглашение они могут подписать в отношении имущества, совместно нажитого до заключения брачного договора и которое появилось у них в период брака. Обращается внимание и на иные вопросы взаимоотношений между супругами (например, порядок несения каждым из них семейных расходов), родителями и детьми, если это не нарушает права и законные интересы других лиц и не противоречит законодательству, — подчеркивает Ирина Коваленко. — Права и обязанности супругов, предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться сроками либо ставиться в зависимость от наступления или ненаступления определенных условий. Например, на случай расторжения брака. К сожалению, чаще всего супруги приходят к нам именно тогда, когда намерены это сделать. В основном по брачному договору пары делят имущество. Направляют их к нам адвокаты, ведь делать это в суде — дорогое удовольствие. Я в свое время там работала и видела, как некогда родные люди делят совместно нажитый скарб — вплоть до последнего гвоздика, чтобы насолить экс-половинке. Так что лучше все решать загодя, что называется, на берегу.

Креативный подход

Из всех пар, когда-либо приходивших к ней заключать брачный договор, Ирине Николаевне особенно запомнились супруги И. — муж А. и жена Е. На тот момент они были женаты более 10 лет и не собирались расставаться, воспитывали несовершеннолетнюю дочь.





— Нет, они на случай развода тоже разделили имущество — путем установления собственности каждого из супругов на отдельные его виды. Самый интересный момент связан с тем, что И. решили распределить бытовые обязанности. Договорились, что жена будет производить влажную уборку занимаемого жилого помещения два раза в неделю, мыть посуду за собой и дочерью ежедневно. Обязанности мужа — пылесосить квартиру опять-таки дважды в неделю, каждый день мыть посуду за собой и выносить мусор. Более того, супругами была установлена ответственность в виде штрафа в размере базовой величины (из личных денежных средств) за каждый случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, — отмечает Ирина Коваленко.





Также И. уделили немало внимания дальнейшим взаимоотношениям с дочерью, связанным с ее воспитанием и содержанием. Акцент был сделан на всестороннее развитие способностей девочки.





— Каждый из родителей не реже двух раз в течение недели обязывался организовывать посещение ребенком занятий в спортивных секциях, кружках или клубах. Причем исходя из интересов дочери и с учетом ее мнения. Расходы по оплате стоимости занятий родители договорились нести в равных долях, — говорит собеседница. — В случае расторжения брака дочь осталась бы жить с матерью. Тогда Е. должна предоставлять А. возможность по его желанию встречаться и беспрепятственно общаться с ребенком в любом месте и в любое время. А вот по месту жительства дочери — только с согласия матери.





Не обошла пара и такой острый вопрос, как алиментные обязательства.





— В брачном договоре было указано, что в случае расторжения брака А. будет выплачивать Е. половину стоимости всех документально подтвержденных расходов, связанных с лечением и обучением ребенка, до достижения им совершеннолетия. Родители договорились в равных долях покрывать все издержки, связанные с получением дочерью первого высшего образования, до момента завершения обучения в вузе. И здесь тоже были прописаны штрафные санкции на случай неисполнения обязательств, — уточняет Ирина Коваленко.





Супруги хотели включить в договор еще один пункт, не запрещенный законодательством, — периодичность исполнения супружеских обязанностей. С непременными штрафными санкциями! По совету нотариуса из этических соображений щекотливую тему в документе было решено не отражать.

Справочно

Брачный договор заключается в письменной форме. Право его подписать имеют как новобрачные, так и законные муж и жена. За удостоверение брачного договора паре необходимо заплатить шесть базовых величин.