







Об этом заявил руководитель направления расследовательской миссии Питер Бен Эмбарек рассказал в интервью CNN.





По его словам, миссия ВОЗ выявила несколько свидетельств того, что масштаб эпидемии коронавируса в Ухане в декабре 2019 года был больше, чем считалось. То есть больных было больше, чем официально заявлялось.





Дело в том, что врачи выявляли лишь людей, у которых коронавирус протекал в сложной форме.





Ранее международная группа ученых Всемирной организации здравоохранения предполагает, что СOVID-19 мог циркулировать за пределами китайского города Ухань до первых зарегистрированных случаев. Местом возникновения коронавирус мог быть не Ухань.





Напомним, в ВОЗ заявили, что невозможно установить, как коронавирус попал на рынок в Ухане. К таким выводам комиссия пришла на основании имеющейся эпидемиологической информации.