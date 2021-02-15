



На протяжении недели команды вместе с модераторами и менторами создавали прототипы продуктов, чтобы представить их на суд жюри и зрителей. Победителями стали три команды.





Asveta представила образовательную платформу для школьников и учителей. Площадка позволяет набирать классы для онлайн-уроков по школьным предметам. Ученики смогут закрепить и углубить свои знания по школьной программе, а учителя — получить дополнительный доход.





Команда «Размова» разработала платформу открытого правительства. На площадке можно будет опубликовать законопроект и начать его обсуждение с гражданами и экспертами. Обсуждения будут проходить в три этапа, после каждого этапа автор получит отчет с мнениями. Эту информацию можно использовать при принятии законопроектов.





Еще одним победителем стал проект Merkamat — платформа для сравнения своего мнения по различным политическим вопросам с позицией политиков или партий, участвующих в предстоящих выборах. Чтобы воспользоваться платформой, пользователю необходимо заполнить опросник. Результаты Merkamat сравнит с ответами политиков или партий, можно получить развернутое пояснение по тому или иному вопросу.





Imaguru Startup HUB и проект «Голос» окажет победителям экспертную и менторскую поддержку в привлечении финансирования, релиза решений в реальной жизни, поможет интегрировать проекты с другими digital-продуктами.





Партнерами хакатона стали Координационный совет Беларуси, Imaguru Startup HUB и проект «Голос», объединение Digital Democracy for Belarus и онлайн-платформа «Перамен».