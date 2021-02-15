+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Площадка для обсуждения законопроектов и платформа для онлайн-уроков. Названы победители хакатона Belarus Digital Future

Belarus Digital Future — это онлайн-хакатон по созданию digital-продуктов для новой Беларуси. Организаторы получили 71 идею проектов в сферах цифрового общества, цифрового голосования, образования, бизнеса, туризма и других. К финалу хакатона дошли 24 команды.


На протяжении недели команды вместе с модераторами и менторами создавали прототипы продуктов, чтобы представить их на суд жюри и зрителей. Победителями стали три команды.

Asveta представила образовательную платформу для школьников и учителей. Площадка позволяет набирать классы для онлайн-уроков по школьным предметам. Ученики смогут закрепить и углубить свои знания по школьной программе, а учителя — получить дополнительный доход.

Команда «Размова» разработала платформу открытого правительства. На площадке можно будет опубликовать законопроект и начать его обсуждение с гражданами и экспертами. Обсуждения будут проходить в три этапа, после каждого этапа автор получит отчет с мнениями. Эту информацию можно использовать при принятии законопроектов.

Еще одним победителем стал проект Merkamat — платформа для сравнения своего мнения по различным политическим вопросам с позицией политиков или партий, участвующих в предстоящих выборах. Чтобы воспользоваться платформой, пользователю необходимо заполнить опросник. Результаты Merkamat сравнит с ответами политиков или партий, можно получить развернутое пояснение по тому или иному вопросу.

Imaguru Startup HUB и проект «Голос» окажет победителям экспертную и менторскую поддержку в привлечении финансирования, релиза решений в реальной жизни, поможет интегрировать проекты с другими digital-продуктами.

Партнерами хакатона стали Координационный совет Беларуси, Imaguru Startup HUB и проект «Голос», объединение Digital Democracy for Belarus и онлайн-платформа «Перамен».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Павел Знавец
Лукашенко и "светила" Камай.
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]