Страшная авария под Гродно: два человека погибли, двое в больнице









ДТП произошло около 08:00 в воскресенье 14 февраля на автомобильной дороге Озеры – Гродно, возле деревни Путришки





"Столкнулись легковой автомобиль Audi и микроавтобус Ford. От полученных травм на месте происшествия скончались 54-летний водитель и 33-летний пассажир Audi", – сказали в ГАИ.





Там также отметили, что помощь медиков понадобилась еще двум людям – пассажирам легковушки и микроавтобуса.





На месте ДТП работала следственно-оперативная группа. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту аварии проверку, устанавливая все ее обстоятельства.



