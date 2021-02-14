+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Китае в парке аттракционов пострадали 16 человек

Из-за аварии на "вращающемся колесе" травмировалось 16 человек. Людей экстренно госпитализировали. Три человека – в тяжелом состоянии.


В китайской провинции Хунань из-за аварии в парке аттракционов пострадали 16 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии, пишет ТАСС.

Инцидент случился в субботу, 13 февраля, в развлекательном парке, расположенном в уезде Шаоян. Поломка произошла на аттракционе "вращающееся колесо".

Все пострадавшие посетители госпитализированы.

Что стало причиной аварии, выясняет полиция.

Как сообщалось ранее, австралийка упала с 30-метровой высоты на экстремальном аттракционе.
Источник: korrespondent.net
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Павел Знавец
Лукашенко и "светила" Камай.
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]