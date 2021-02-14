Доктор Мясников назвал способы борьбы со штаммами коронавируса
Специалист уверен, что COVID-19 с человечеством останется навсегда, потому постоянная вакцинация – неизбежна.
Фото из открытого источника
Предотвратить появление новых штаммов коронавируса поможет всеобщая вакцинация населения, об этом написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале, сообщает Sputnik.
Также в борьбе с мутациями вируса поможет и разработка новых, более совершенных вакцин, уверен специалист. Мясников подтвердил, что даже нынешние препараты эффективны и не дают развиться осложнениям от ковида, также они борются с уже мутировавшими вирусами.
"Коронавирус мутирует и будет мутировать. Того первого, уханьского, вируса уже нигде и не найти. Видим все новые мутации: британскую, южноафриканскую, калифорнийскую, бразильскую и так далее", - написал специалист.
Мясников убежден, что людям придется периодически делать прививки от коронавируса. Но периоды действия препаратов станут более длительными. Не исключено, что вакцину нужно будет вводить раз в два года. Могут произвести и новые комбинированные вакцины от гриппа и коронавируса, считает врач.
Мутирующий SARS-CoV-2
ВОЗ сообщила, что обнаруженный в Великобритании штамм коронавируса выявлен в 86 странах. Продолжает распространяться и вариация, которая выявлена в Японии, Бразилии и ЮАР.
Южноафриканский тип COVID-19 обнаружен не менее чем в 44 государствах. Японский штамм выявлен в 15 странах. Причем список государств с выявленными новыми штаммами постоянно расширяется.
14:19 14/02/2021
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