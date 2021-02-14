Записаться в космонавты можно по телефону...

Впервые за 11 лет Европейское космическое агентство (ЕКА) снова собирается вербовать астронавтов. Они будут работать вместе с астронавтами, которые в настоящее время уже работают в ЕКА. Европа вступает в новую эру освоения космоса.





Представители СМИ приглашаются на виртуальную пресс-конференцию во вторник, 16 февраля, чтобы узнать больше об этой кампании по набору персонала, которая призвана инициировать реальное изменение поколений для ЕКА.





Отправной точкой станет 31 марта 2021 года, дата открытия заявок на пост космонавта. ЕКА настоятельно призывает женщин подавать заявления, поскольку агентство стремится укрепить гендерное разнообразие в своих рядах.





Генеральный директор ЕКА Ян Вернер объясняет: "благодаря сильному мандату государств-членов ЕКА на нашем последнем Совете министров в 2019 году Европа занимает свое место в Центре исследования космоса. Для того чтобы идти дальше, чем когда-либо, мы должны еще больше планировать себя. »





« Этот процесс найма является первым шагом, и я с нетерпением жду, что агентство будет развиваться во всех областях освоения космоса и инноваций вместе с нашими международными партнерами в ближайшие годы. »





"Представление всех частей нашего общества-это проблема, которую мы воспринимаем очень серьезно», - говорит Дэвид Паркер, директор по исследованию человека и робототехники в ЕКА. "Разнообразие в ЕКА должно учитывать не только происхождение, возраст, историю или пол наших астронавтов, но, возможно, и физические недостатки. Чтобы воплотить эту мечту в реальность, параллельно с вербовкой космонавтов я запускаю проект технико - экономического обоснования парастронавтов-новшество, для которого настало время. »





Заявка будет открыта с 31 марта по 28 мая 2021 года, и ЕКА будет рассматривать только заявки, представленные на веб-сайте ESA Career в течение следующих восьми недель. Затем начнется шестиступенчатый процесс отбора, который, как ожидается, завершится в октябре 2022 года.





Пресс-мероприятие 16 февраля знаменует собой начало коммуникационной кампании для этапа подачи заявки.





Программа конференции в разбивке по языкам

Пресс-конференция на английском языке (вторник, 16 февраля, 13: 14)

Участники





Ян Вернер, генеральный директор ЕКА

Samantha Cristoforetti, Astronaute ESA

Tim Peake, Astronaute ESA

Дэвид Паркер, директор программы исследования человека и робототехники ЕКА

Фрэнк де Винн, руководитель группы исследований на низкой орбите ЕКА, руководитель Центра евр йских астронавтов

Дженнифер Нго-Анх, координатор программы исследований и полезных данных ЕКА, программы исследования человека и робототехники

Люси ван дер Тас, руководитель секции » приобретение талантов " ЕКА

Пресс-конференцию на английском языке проведет ниндзя Меннинг из отдела связи.





Пресс-конференция на французском языке (вторник, 16 февраля, 13: 14)

Участники





Клауди Хайнере, астронавт ЕКА

Luca Parmitano, Astronaute ESA

Эрсилия водо-Скарпетта, ответственный за разнообразие

Гийом Вертс, руководитель группы поддержки управления Центра европейских астронавтов и космической медицины

Дидье Шмитт, руководитель группы Стратегии и координации, программы исследований человека и робототехники

Зинеб Эломри, представитель отдела кадров

Пресс-конференцию на французском языке проведет Жюль Грандсир, департамент связи.





Пресс-конференция на немецком языке (вторник, 16 февраля, 14: 30-15: 30)

Участники





Samantha Cristoforetti, Astronaute ESA

Alexander Gerst, Astronaute ESA

Йозеф Ашбахер, будущий генеральный директор ЕКА

Кьяра Манфлетти, руководитель департамента координации политики и программ

Рюдигер Сене, руководитель группы космической подготовки

Дагмар Боос, руководитель Центра компетенции и кадровой политики

Пресс-конференцию на немецком языке проведет Жюль Грандсир из отдела связи.





Пресс-конференция на голландском языке (вторник, 16 февраля, 14: 30-15: 30)

Участники





Андре Куйперс, астронавт ЕКА

Фрэнк де Винн, руководитель группы исследований на низкой орбите ЕКА, руководитель Центра европейских астронавтов

Анжелика Ван Омберген, научный координатор исследований человека, программа исследования человека и робототехники

Люси ван дер Тас, руководитель секции приобретения талантов

Пресс-конференцию на голландском языке проведет ниндзя Меннинг из отдела связи.





Пресс-конференция на итальянском языке (вторник, 16 февраля, 15: 30-16: 30)

Участники





Luca Parmitano, Astronaute ESA

Эрсилия водо-Скарпетта, ответственный за разнообразие

Йозеф Ашбахер, будущий генеральный директор ЕКА

Сара пастор, руководитель команды I-HAB

Антонелла Коста, бизнес-партнер человеческие ресурсы

Пресс-конференцию на итальянском языке проведет Фабрицио Л'аббат из отдела связи.





Пресс-конференция на испанском языке (вторник, 16 февраля, 15 ч. 30 м.-16 ч. 30 м.)

Участники





Matthias Maurer, Astronaute ESA

Фабио Фавата, руководитель Управления по стратегии, планированию и координации

Sergi Vaquer Araujo, Senior Flight Surgeon

Росарио Мартин-Санчес, руководитель отдела социального обеспечения и связанной с ним политики

Пресс-конференцию на испанском языке проведет Эммет Флетчер из отдела связи.





Регистрация сми

Пресс-конференция состоится в интернете.





Пожалуйста, зарегистрируйтесь в интернете по следующему адресу : https://www.esa.int/Contact/mediaregistration к 15 февраля 2021 г.





Пресс-конференция будет транслироваться в прямом эфире на esawebtv.esa.int но вопросы могут задавать только зарегистрированные СМИ.





Предстоящие события отображаются в календаре запуска и календаре событий на www.esa.int/newsroom.





Контакт

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Европейское космическое агентство (ЕКА ))

Европейское космическое агентство (ЕКА) обозначает ворота Европы в космос.





ЕКА является межправительственной организацией, учрежденной в 1975 году и призванной содействовать развитию космического потенциала Европы и обеспечить, чтобы инвестиции в космос принесли пользу гражданам Европы и мира.





В состав ЕКА входят 22 государства-члена : Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Соединенное Королевство, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швейцария, Швеция и Эстония. Словения и Латвия являются ассоциированными членами.





ЕКА установило официальное сотрудничество с шестью государствами-членами ЕС. Канада участвует в некоторых программах ЕКА в рамках соглашения о сотрудничестве.





Координируя финансовые и интеллектуальные ресурсы своих членов, ЕКА может осуществлять программы и мероприятия, выходящие далеко за рамки одной европейской страны. В частности, она работает с ЕС по осуществлению программ Галилео и Коперника, а также с Eumetsat по разработке метеорологических миссий.





Для получения дополнительной информации об ЕКА посетите веб-сайт www.esa.int

















Телефон: +31 71 565 6409



