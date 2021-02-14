Энергетическая компания TEPCO (Tokyo Electric Power Company) опубликовала пресс-релиз о результатах обследования специалистами АЭС «Фукусима-2» после землетрясения, которое произошло на северо-востоке Японии. Специалисты сообщили, что обнаружен незначительный выплеск воды из бассейнов с отработанным ядерным топливом на «Фукусима-2»: из одного вылилось около 160 мл, из другого – 1,4 литра.





РИА Новости, со ссылкой на телеканал NHK, пишет о том, что подобные утечки произошли на аварийной АЭС «Фукусима-1». Радиоактивная вода расплескалась в трёх бассейнах: 600 мл, 1,6 л и 600 мл.





Специалисты уверяют, что объёмы воды, которые выплеснулись из бассейнов АЭС незначительны и опасности не представляют.





Землетрясение магнитудой 7,3 произошло 13 февраля в 23:08 по местному времени. Сейчас известно, что травмы и ушибы получили 124 жителя префектур Мияги и Фукусима, где сильнее всего ощущались толчки мощного землетрясения. Власти страны сообщают, что жертв нет.