16 европейских университетов предлагают помощь беларусским студентам

Светланы Тихановской по образованию Ольга Шпарага. Об этом сообщает представительпо образованию





Так, до конца февраля 2021 года Вильнюсский университет продолжает прием студентов, которые не могут продолжить обучение в Беларуси по политическим мотивам. Самые талантливые из них в течение первого года обучения получат стипендию в размере 300 евро в месяц.









Университет Виадрины в Германии (Франкфурт-на-Одере) до 15 февраля принимает заявки на специальную программу для студентов, владеющим немецким языком: бакалавриат по экономике и культурологии и магистратуру по нескольким специальностям.





Польское национальное агентство академических обменов объявило 150 стипендий студентам, 25 – ученым и 15 – преподавателям. Программа действует в рамках инициативы «Солидарны с Беларусью».





С сентября 2021 года 11 университетов в Чехии открыли специальные стипендиальные программы для беларусских студентов.





До 10 февраля 2021 года Беларусская академия в Высшей школе менеджмента в Белостоке принимает документы от беларусов старше 16 лет на дистанционную программу по специальности «‎Администрирование». Продолжительность обучения составит 3 года, его стоимость 1000 евро в год.





50 стипендий для беларусских студентов выделяет также Каунасский университет имени Витовта Великого.





Инициатива «Честный университет» и Belarusian Student Support Association предоставляют студентам академическую, юридическую и материальную помощь.