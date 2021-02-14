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Берлинский кинофестиваль покажет фильм «Кураж»

В программе 71-го Берлинского кинофестиваля «Берлинале», который пройдет в онлайн-формате, покажут фильм о протестах в Беларуси под названием «Кураж».

Берлинский кинофестиваль покажет фильм «Кураж»
Протесты в Беларуси (фото из открытых источников)
Это документальная кинолента, которую снял белорусский режиссер Алексей Полуян.  

Известно, что кинофестиваль в формате «онлайн» пройдет уже в марте 2021 года. В июне его продублируют для широкой публики.
Источник: belnaviny.by
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