Берлинский кинофестиваль покажет фильм «Кураж»
В программе 71-го Берлинского кинофестиваля «Берлинале», который пройдет в онлайн-формате, покажут фильм о протестах в Беларуси под названием «Кураж».
Протесты в Беларуси (фото из открытых источников)
Это документальная кинолента, которую снял белорусский режиссер Алексей Полуян.
Известно, что кинофестиваль в формате «онлайн» пройдет уже в марте 2021 года. В июне его продублируют для широкой публики.
Источник: belnaviny.by
12:27 14/02/2021
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