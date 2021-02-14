+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Около Докшиц собака уже девятый год ждет своего хозяина

Рыжую пушистую собаку можно увидеть на дороге, которая ведет в деревню Парафьяново (Докшицкий район, Витебская область).

Парафьяновский Хатико (фото: Белсат)

Как пишет TUT.BY, ссылаясь на слова местных жителей, она уже девятый год ждет здесь своего хозяина. 

По словам сельчан, в 2012 году собаку кто-то выбросил из машины и уехал. Люди ее постоянно подкармливают. Еду она принимает, но к себе близко никого не подпускает. Несколько лет назад люди дали объявление в интернете, и хозяин «Парафьяновского Хатико» вроде бы даже и приезжал. Но в тот момент животного не было на дороге. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Как Макей в "многовекторном" шпагате разрывался
Павел Знавец
Лукашенко и "светила" Камай.
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]