Около Докшиц собака уже девятый год ждет своего хозяина
Рыжую пушистую собаку можно увидеть на дороге, которая ведет в деревню Парафьяново (Докшицкий район, Витебская область).
Парафьяновский Хатико (фото: Белсат)
Как пишет TUT.BY, ссылаясь на слова местных жителей, она уже девятый год ждет здесь своего хозяина.
По словам сельчан, в 2012 году собаку кто-то выбросил из машины и уехал. Люди ее постоянно подкармливают. Еду она принимает, но к себе близко никого не подпускает. Несколько лет назад люди дали объявление в интернете, и хозяин «Парафьяновского Хатико» вроде бы даже и приезжал. Но в тот момент животного не было на дороге.
12:10 14/02/2021
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