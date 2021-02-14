Около Докшиц собака уже девятый год ждет своего хозяина

Парафьяновский Хатико (фото: Белсат)





Как пишет TUT.BY , ссылаясь на слова местных жителей, она уже девятый год ждет здесь своего хозяина.





По словам сельчан, в 2012 году собаку кто-то выбросил из машины и уехал. Люди ее постоянно подкармливают. Еду она принимает, но к себе близко никого не подпускает. Несколько лет назад люди дали объявление в интернете, и хозяин «Парафьяновского Хатико» вроде бы даже и приезжал. Но в тот момент животного не было на дороге.