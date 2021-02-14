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В Японии зафиксировали повторное землетрясение

В воскресенье, 14 февраля, в японской префектуре Фукусима зафиксировали повторное землетрясение магнитудой 5,2. Очаг землетрясения находился на глубине 50 километров под водой.

Фото: землетрясение в Японии (twitter.com/AsianOSINT) 

Об этом сообщает Японское метеорологическое агентство.
 
Толчки силой до 4 баллов ощутили в префектурах Фукусима и Мияги. Угрозу цунами не объявляли.

В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7.0 - 7.3. Оно произошло неподалеку префектуры Фукусима.

По данным местных сейсмологов, этот землетрясение могло быть афтершоком большого землетрясения 2011 года. Тогда от последствий погибли более 15 тысяч человек, были разрушены ряд населенных пунктов, а также произошла авария на атомной электростанции Фукусима-1.

Ее последствия ликвидируют до сих пор. В этот раз землетрясение не привело к чрезвычайным происшествиям на Фукусиме-1 и Фукусиме-2.

По последним данным, в результате землетрясения пострадали более 120 человек.
Источник: rbc.ua
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