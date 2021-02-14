



В пятистах метрах от деревни Путришки в лобовую столкнулись легковой автомобиль «Ауди» и микроавтобус «Форд».





От полученных травм на месте происшествия скончались 54-летний водитель и 33-летний пассажир «Ауди», находившийся на переднем сидении. Медицинская помощь понадобилась ещё одному пассажиру из легковушки и пассажирке микроавтобуса.





На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, производятся необходимые следственные действия.









Обстоятельства выясняются.