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Под Гродно при лобовом столкновении буса и легковушки погибли два человека

Сегодня около 08.00 в оперативно-дежурную службу поступило сообщение об автоаварии на автодороге Гродно — Озёры.


В пятистах метрах от деревни Путришки в лобовую столкнулись легковой автомобиль «Ауди» и микроавтобус «Форд».

От полученных травм на месте происшествия скончались 54-летний водитель и 33-летний пассажир «Ауди», находившийся на переднем сидении. Медицинская помощь понадобилась ещё одному пассажиру из легковушки и пассажирке микроавтобуса.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа, производятся необходимые следственные действия.


Обстоятельства выясняются.
Источник: newgrodno.by
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