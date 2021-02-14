На базе отдыха ОМОН разогнал концерт и задержал десятки людей

Задержание проводил ОМОН. Всего на концерте было задержано 67 человек. Четверо после составления протоколов правонарушения отпустили из Смолевичского РОВД, сообщают правозащитники





Задержаны участники группы Денис Тарасенко и Павел Городницкий, а также менеджер группы Анастасия Доль. Кроме них в участке оказалась певица LEAR.





Сообщается, что из РОВД были отпущены несовершеннолетние. Задержанных доставили в РОВД Смолевичского района, а также некоторые РУВД Минска. Некоторых задержанных перевезли в Жодино.



