На базе отдыха ОМОН разогнал концерт и задержал десятки людей
Поздно вечером 13 февраля на базе отдыха «Огонек» в поселке Сокол Смолевичского района силовики задержали участников и зрителей концерта белорусских групп РСП («Разбітае сэрца пацана»), Panska Moc и Ok-Band.
Фото http://spring96.org
Задержание проводил ОМОН. Всего на концерте было задержано 67 человек. Четверо после составления протоколов правонарушения отпустили из Смолевичского РОВД, сообщают правозащитники.
Задержаны участники группы Денис Тарасенко и Павел Городницкий, а также менеджер группы Анастасия Доль. Кроме них в участке оказалась певица LEAR.
Сообщается, что из РОВД были отпущены несовершеннолетние. Задержанных доставили в РОВД Смолевичского района, а также некоторые РУВД Минска. Некоторых задержанных перевезли в Жодино.
11:09 14/02/2021
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