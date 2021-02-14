ГУБОПиК заявило о выявлении «подпольного» цеха по изготовлению бчб-атрибутики
Но какие нормы законодательства были нарушены, в МВД так и не пояснили. В Минске сотрудники ГУБОПиК пресекли «подпольное производство» предметов с незарегистрированной символикой, заявили в МВД.
Фото с сайта https://gazetaby.com
Работники частной типографии – 51-летний минчанин и 29-летний гражданин России – после завершения смены «окунались в теневой бизнес». Они штамповали бчб-флаги, маски, растяжки, наклейки и т.п. Этой продукцией они снабжали участников акций.
– По надписям районов и населенных пунктов на растяжках и флагах можно изучить географию Беларуси. Всего изъято более ста единиц такой продукции, – сообщает МВД.
Также изъята компьютерная техника и рабочие записи с бухгалтерскими расчетами, лекалами, чертежами и размерами, данными покупателей.
– Деятельности «цеховиков» дается правовая оценка, – сообщает МВД, не поясняя, что же именно противозаконного сделали работники типографии.
Источник: Салідарнасць
10:53 14/02/2021
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