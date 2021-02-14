



Работники частной типографии – 51-летний минчанин и 29-летний гражданин России – после завершения смены «окунались в теневой бизнес». Они штамповали бчб-флаги, маски, растяжки, наклейки и т.п. Этой продукцией они снабжали участников акций.





– По надписям районов и населенных пунктов на растяжках и флагах можно изучить географию Беларуси. Всего изъято более ста единиц такой продукции, – сообщает МВД.





Также изъята компьютерная техника и рабочие записи с бухгалтерскими расчетами, лекалами, чертежами и размерами, данными покупателей.





– Деятельности «цеховиков» дается правовая оценка, – сообщает МВД, не поясняя, что же именно противозаконного сделали работники типографии.