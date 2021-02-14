Масштаб поражает: еврейское кладбище обворовали в Бобруйске

Новостями о воровстве на кладбище вряд ли кого-то можно удивить. Но иногда оно достигает невероятных размеров.

В Бобруйске с местного еврейского кладбища украли не цветы и даже не лавочку, а тяжелые чугунные ограды. Разграблены более 100 могил.

Как это стало возможным, ведь кладбище находится в центре города, пытаются понять не только горожане, но и милиция. По факту кражи возбуждено уголовное дело. А что по этому поводу думают в еврейской общине, узнавал Sputnik



Воровство на кладбище: кто виноват?





Еврейское кладбище считается одним из самых старых в Бобруйске - там можно увидеть могилы, которым уже 100 лет.





Раньше кладбище находилось на окраине города, а сейчас, поскольку Бобруйск успел разрастись, оно оказалось практически в центре, на улице Минской. Кладбище действующее, достаточно большое и включает в себя около 12 тысяч могил. Кроме того, здесь есть братские захоронения жертв Холокоста.





Ограды более чем со 100 могил были вывезены буквально за выходные

Чем еще интересно кладбище, так это оформлением могил. На некоторых можно встретить старинные скульптуры. Ограды тоже сделаны на совесть – чугунные, тяжелые, с большим количеством завитков и других украшений.





Именно на них и позарились преступники. Как рассказал Sputnik раввин города Шауль Хабабо, в январе буквально за выходные с кладбища были вывезены ограды с более чем 100 могил.





Такого масштабного воровства в Бобруйске не припомнят. История приобрела огласку: ее обсуждали в местных газетах и в синагоге.





Согласно еврейским традициям, земля на кладбище считается святой. Но раввин не связывает инцидент с антисемитизмом. По его мнению, преступники хотели просто заработать денег.





"Если мы говорим о антисемитизме, то человеку было бы проще взять баллончик краски и разрисовать памятники. А здесь скорее люди украли калитки с целью сдать их на металлолом", - предполагает Шауль Хабабо.

В общине также уверены, что действовала преступная группировка. Ограда тяжелая – в одиночку ее не вывезти. Подозрительным кажется и тот факт, что имущество пропало за небольшой промежуток времени.





"Видимо, действовала преступная группировка, которая могла подогнать автомобиль к территории кладбища и спокойно загружать в него ограды", - поясняет Шауль.





Старая проблема кладбища

Неприятный инцидент заставил задуматься о старой проблеме. Кладбище огорожено частично, оно давно не охраняется. Вывезти отсюда ограду или памятник не составит труда.





Раввин города Шауль Хабабо полагает, что антисемитизм тут ни при чем - скорее всего, злоумышленники хотели таким образом заработать денег

"С одной стороны кладбище примыкает к гаражному кооперативу. Люди могли спокойно складировать калитки в гараже, не вызывая ни у кого подозрений", - говорит Шауль Хабабо.





Раввин отмечает: за содержание кладбища отвечает Городской центр ритуальных услуг. Община уже обращалась туда с вопросом, почему оно не охраняется. Им ответили: финансирование на эти цели не выделено.





В связи с этим после инцидента община приняла решение нанять охранника за свой счет. Кроме того, на территории кладбища собираются поставить камеры видеонаблюдения.





"Следить за состоянием кладбища – не наша ответственность. Мы не должны этим заниматься. Но нам важно, чтобы наши предки лежали спокойно. Поэтому мы решили собрать денег в синагоге, чтобы поставить на кладбище помещение для охранника. Он будет работать днем, а ночью следить за кладбищем станут камеры видеонаблюдения. Мы проведем туда хороший кабель, купим качественные камеры", - заявил раввин.





Sputnik обратился на Городской центр ритуальных услуг, который занимается обслуживанием еврейского кладбища, но там от комментариев отказались.





Последние новости: на кладбище новая кража

В милиции сообщили, что по факту инцидента начата проверка. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".





"В декабре и январе в милицию обратились бобруйчане по факту хищения металлических ограждений с территории городского кладбища на улице Минской. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. В настоящее время сотрудниками милиции проводится работа по установлению родственников, с чьих захоронений похищены металлические ограждения", - рассказала Sputnik официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк.





Несмотря на резонанс, который получило дело, недавно в местной прессе появилось сообщение, что воровство на кладбище продолжается: пропала еще одна калитка.





Как рассказал Sputnik раввин, недавно в горисполкоме по поводу случившихся краж прошло совещание. На него пригласили представителей еврейской общины и Городского центра ритуальных услуг. Обсуждали, как избежать в будущем подобных происшествий.





"Воровство для бобруйских евреев стало большим потрясением. Люди звонили в синагогу, плакали. Пострадали могилы их любимых родителей, мужей, жен", - рассказывает агентству раввин.





"На предприятии, которое следит за кладбищем, нас пытались убедить, что были обворованы заброшенные могилы, ссылаясь на то, что многие бобруйчане во время массовой миграции уехали в Израиль. Но это не так. Во-первых, за могилами следят волонтеры нашей общины. Заброшенных захоронений на кладбище мало – до них просто не добрались наши руки. Во-вторых, реакция евреев, чье имущество украли, была мгновенной", - добавляет Шауль.











