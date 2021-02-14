Жителя Полоцкого района осудили на 7 суток за то, как покрашен его дом
«Свободный профсоюз — Полоцк» сообщает: жителя Полоцкого района Анатолия Коханчика задержали за то, что часть его дома покрашена в белые и красные полосы на синем фоне.
Анатолий Коханчик работает на железной дороге и живет возле нее в поселке Алеща. Его дом с БЧБ хорошо виден пассажирам проезжающих мимо поездов, уточняет TUT.BY.
На Анатолия составили протокол по статье 23.34 (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).
Судья Полоцка и Полоцкого района Владимир Бесецкий осудил Анатолия на 7 суток ареста.
Заставят ли его теперь перекрашивать дом — не сообщается.
08:57 14/02/2021
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