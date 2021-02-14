Жителя Полоцкого района осудили на 7 суток за то, как покрашен его дом

«Свободный профсоюз — Полоцк» сообщает: жителя Полоцкого района Анатолия Коханчика задержали за то, что часть его дома покрашена в белые и красные полосы на синем фоне.