В Орше двое рабочих попали под поезд, один погиб

В Орше (на станции "Орша Западная") пассажирский поезд "Орша-Кричев" совершил наезд на двух рабочих, которые очищали от снега железнодорожное полотно, сообщили в субботу в Следственном комитете.