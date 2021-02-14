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В Орше двое рабочих попали под поезд, один погиб

В Орше (на станции "Орша Западная") пассажирский поезд "Орша-Кричев" совершил наезд на двух рабочих, которые очищали от снега железнодорожное полотно, сообщили в субботу в Следственном комитете.

"Машинист подавал звуковые сигналы рабочим и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось", - цитирует interfax.by СК.

39-летний мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия, второй, 34-летний рабочий, госпитализирован.

Следователи опрашивают свидетелей, провели осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы.
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