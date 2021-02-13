Число пострадавших в результате землетрясения в Японии превысило 50

Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего в субботу в Японии, превысило 50. Об этом сообщило агентство





Сейчас подземные толчки прекратились, но метеорологи предупреждают о возможности афтершоков, пишет ТАСС.





При правительстве Японии начал работу кризисный штаб в связи с мощным землетрясением.

Премьер-министр страны Ёсихидэ Суга заявил, что произошедшее не привело к масштабным разрушениям и большому числу пострадавших. Он призвал местное население в ближайшее время не покидать дома и готовиться к возможным афтершокам после землетрясения.



