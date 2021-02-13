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Число пострадавших в результате землетрясения в Японии превысило 50

По данным агентства Kyodo, большинство пострадавших - жители префектур Мияги и Фукусима, где подземные толчки ощущались сильнее всего

Число пострадавших в результате землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего в субботу в Японии, превысило 50. Об этом сообщило агентство 

Сейчас подземные толчки прекратились, но метеорологи предупреждают о возможности афтершоков, пишет ТАСС.

При правительстве Японии начал работу кризисный штаб в связи с мощным землетрясением.
Премьер-министр страны Ёсихидэ Суга заявил, что произошедшее не привело к масштабным разрушениям и большому числу пострадавших. Он призвал местное население в ближайшее время не покидать дома и готовиться к возможным афтершокам после землетрясения.
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