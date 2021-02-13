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Жизнь налаживается. Гражданам Беларуси станет проще въезжать в соседние страны

Белорусам разрешили въезжать в Украину без карантина, а Польша готовит для нас экспресс визы

Министерство здравоохранения Украины внесло Беларусь в список «зеленых стран». Теперь беларусам не нужно сдавать ПЛР-тест и выполнять 14-дневный период самоизоляции после приезда в страну.


Но по-прежнему белорусы обязаны иметь страховку от COVID-19, купленную у украинской компании или у компании, имеющей представительство в Украине. 
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