Министерство здравоохранения Украины внесло Беларусь в список «зеленых стран». Теперь беларусам не нужно сдавать ПЛР-тест и выполнять 14-дневный период самоизоляции после приезда в страну.









Но по-прежнему белорусы обязаны иметь страховку от COVID-19, купленную у украинской компании или у компании, имеющей представительство в Украине.



