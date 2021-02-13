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Радиации нет. Город Речица - чистый, лишился статуса “Чернобыльская зона”

Речица лишилась статуса “Чернобыльская зона”. Согласно решению Совета министров, этот город в Гомельской области больше не считается загрязнённым после Чернобыльской катастрофы в 1986 году.

Теперь жители Речицы лишаться некоторых льгот. Например, скидки на питание для детей в школах и детских садах, а также другие: более ранний декретный отпуск, бесплатное оздоровление для детей и т. д., пишет Еврорадио.
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