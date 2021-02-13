"Лукашенко" скормят мангустам в День святого Валентина / thewikihow





В зоопарке с помощью прямой трансляции в интернете можно показать любому, как суриката кормят тараканом. Перед этим насекомое еще и назовут именем вашего экса, к которому у вас сохранились не слишком теплые чувства.









Эту инициативу зоопарк назвал "Хватит меня "тараканить". Для участия нужно лишь оставить на странице зверинца в соцсети имя и первую букву фамилии вашего неверного партнера.





За поеданием таракана можно следить либо в соцсети, либо на сайте зоопарка. Желающие могут даже приехать и посмотреть лично.





В этом году среди списка имен для тараканов можно найти "Лугандон" и "Лукашенко". Все представленные имена будут отображаться анонимно.









Список имен тараканов на 14 февраля / информация зоопарка Эль-Пасо





Такая инициатива является бесплатной, но в зоопарке отмечают, что буду благодарны за пожертвование.





Сурикаты обожают тараканов, и нет лучшего способа отметить День святого Валентина, чем показать, как зверек разгрызает таракана, названного в честь бывшего любимого!

– отметили в зоопарке.