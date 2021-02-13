Теневой бизнес вели работники частной типографии. Они после завершения смены продолжали использовать техническую базу и расходные материалы нанимателя для изготовления бчб-флагов, масок, растяжек, наклеек и др. Эту продукцию они забирали домой и реализовывали участникам массовых мероприятий.





Дельцы хорошо чувствовали конъюнктуру протестного движения и отзывались на запросы с логотипом «страна для жизни», «диджеи перемен», «дворовые марши».





Милиция изъяла остатки «протестной» продукции, а также компьютерную технику, лекала, чертежи и данные покупателей.





Бизнесу подпольных «цеховиков» МВД даст надлежащую правовую оценку.

На сайте officelife.media никаких других подробностей не сообщается: чья типография, чей бизнес, кто заказчик, кто субсидировал - неизвестно.



