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Милиция раскрыла подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой

МВД сообщает, что в Минске сотрудники милиции раскрыли подпольное производство предметов с незарегистрированной символикой.

Теневой бизнес вели работники частной типографии. Они после завершения смены продолжали использовать техническую базу и расходные материалы нанимателя для изготовления бчб-флагов, масок, растяжек, наклеек и др. Эту продукцию они забирали домой и реализовывали участникам массовых мероприятий.

Дельцы хорошо чувствовали конъюнктуру протестного движения и отзывались на запросы с логотипом «страна для жизни», «диджеи перемен», «дворовые марши».

Милиция изъяла остатки «протестной» продукции, а также компьютерную технику, лекала, чертежи и данные покупателей.

Бизнесу подпольных «цеховиков» МВД даст надлежащую правовую оценку.
На сайте officelife.media никаких других подробностей не сообщается: чья типография, чей бизнес, кто заказчик, кто субсидировал - неизвестно.
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