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Белоруска за нацистскую баню получила штраф 5 "базовых". За БЧБ дают намного больше

Жительница Новополоцка привлекала гостей в баню нацисткой символикой. Фотоотчеты публиковались в соцсетях.

Предпринимательница рекламировала свою баню в Новополоцке, используя нацистскую символику. Для продвижения бизнеса 58-летняя местная жительница завела страницу в соцсети.

"Там каждый посетитель мог  оставить отзыв о времяпрепровождении в заведении, а также выложить фотоотчет. Некоторые из них и привлекли внимание правоохранителей", - сообщили в УВД Витебского облисполкома.

В частности, на снимках, опубликованных в сети, демонстрировалась нацистская символика и атрибутика. Наряды для клиентов предоставлял владелица бани.

Милиция изъяла в сауне предметы, имитирующие форменное обмундирование немецких войск времен ВОВ, каску, кухонная посуда с изображением нацистской символики и атрибутики, пишет sputnik.by
В отношении предпринимательницы был составлен административный протокол по статье "Пропаганда и (или) публичное демонстрирование, изготовление и (или) распространение нацистской символики или атрибутики". Суд оштрафовал нарушительницу на пять базовых величин (145 белорусских рублей).
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