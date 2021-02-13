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Какие больницы в Беларуси возвращаются в обычный режим работы

Положительные прогнозы развития ситуации с распространением коронавируса позволяют продолжить поэтапное перепрофилирование коек в больницах Беларуси. Об этом в субботу сообщили interfax.by в министерстве здравоохранения страны.

Какие больницы в Беларуси возвращаются в обычный режим работы
фото: Минздрав Беларуси
"На этой неделе в регионах Беларуси постепенно улучшается эпидемиологическая обстановка. Отмечается тенденция снижения заболеваемости COVID-19, хотя при этом есть незначительный рост острых респираторных инфекций. Положительные прогнозы развития ситуации позволяют продолжить поэтапное перепрофилирование коек в больницах страны", - говорится в сообщении.

Так, в Брестской области с 15 февраля планируют начать прием пациентов по профилю Дрогичинская, Пружанская и Столинская центральные райбольницы. В последние дни там проводятся дезинфекционные мероприятия в освободившихся отделениях и палатах. Пациенты, у которых выявляют COVID-19, направляются в межрайонные центры, рассказали в Минздраве.

В Витебской области с 15 февраля начнут принимать пациентов по профилю Городокская и Миорская центральные районные больницы, а с 16 февраля - Шумилинская центральная райбольница.

В Гродненской области на следующей неделе начнется процесс дезинфекции после COVID-19 терапевтического отделения Берестовицкой центральной районной больницы.

В Гомельской области с 15 февраля начнут принимать пациентов по профилю инфекционное отделение Светлогорской центральной районной больницы, хирургическое и терапевтическое отделения Брагинской центральной районной больницы, гинекологическое отделение Буда-Кошелевской центральной районной больницы, отделение гнойной хирургии Калинковичской центральной районной больницы.

В Минской области с 15 февраля планируют принимать пациентов по профилю Смолевичская центральная райбольница (отделение неврологии), Логойская (часть отделений терапии и гинекологии). На следующей неделе начнется процесс дезинфекции в Березинской райбольнице - планируется, что с 18 февраля часть отделений гинекологии, терапии, реанимации начнут прием профильных пациентов.

В Могилевской области с 15 февраля планируют начать прием профильных пациентов отделения урологии и гематологии в Могилевской областной клинической больнице. А с 17 февраля — планируют открыть кардиологическое отделение в Могилевской городской больнице скорой медпомощи.

В Минске на следующей неделе (с 15 февраля) планируются к открытию для профильного приема пациентов отделения в 3-й городской клинической больнице имени Клумова часть отделений кардиологии, гастроэнтерологии, гнойной хирургии, хирургии, гинекологии, реанимации и урологии.
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