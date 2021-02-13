Руслан Валюк. Фото из социальных сетей.





Дело рассматривает судья Людмила Михневич, государственный обвинитель – прокурор Андрей Клышевич.





Молодые люди обвиняются в распространении листовок в городе путем их расклеивания, в которых содержались “заведомо ложные” сведения, которые опозорили сотрудников милиции.





Сморгонцы. которых подозревали в расклейке листовок. Первый справа - Руслан Валюк.





В течение двух дней, 24 и 25 сентября, у местных жителей, подозреваемых в расклейке листовок, прошли обыски. Как минимум семеро были задержаны. Им сообщили, что за распространение заведомо ложных сведений о сотрудниках МВД и местных чиновников возбуждено уголовное дело по статье 188 Уголовного кодекса — "Клевета". Позже некоторых отпустили, но не всех. Именно за фото этих листовок в "ВКонтакте", был осужден сморгонец Ромуальд Улан.





На судебном заседании 12 февраля судья Людмила Михневич продолжила рассмотрение уголовного дела.





Прокурор Андрей Клышевич в прениях потребовал" оценить " действия молодых людей 2 годами ограничения свободы.





Позицию прокурора поддержали и пострадавшие сотрудники Сморгонского РОВД, среди которых – начальник отдела охраны правопорядка Сморгонского РОВД Руслан Ткачев.





Адвокат же заявил о необходимости оправдания обвиняемых, так как не видит в их действиях состава преступления.





На этом этапе объявлен перерыв до 18 февраля.





В этот день будет заслушано последнее слово обвиняемых и, вероятно, огласен приговор