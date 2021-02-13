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Всё о COVID-19 на сегодня, 13 февраля

Свежие данные о ситуации с COVID-19 в стране и за рубежом – в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».

В Беларуси

За минувшие сутки в республике зарегистрировали более 1,7 тыс. пациентов с COVID-19, выписали около 2 тыс. Всего с начала пандемии – свыше 265 тыс. граждан и 254 тыс. соответственно. За все время распространения инфекции в стране умерли 1,83 тыс. пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. За данный период провели более 4,64 млн тестов, в том числе 18,8 тыс. за сутки.

В Минске отделения в 3-й городской клинической больнице имени Е. В. Клумова с понедельника, 15 февраля, планируются к открытию для профильного приема пациентов часть отделений кардиологии, гастроэнтерологии, гнойной хирургии, хирургии, гинекологии, реанимации и урологии.

В мире

С начала пандемии на планете зафиксировано свыше 108, 2 млн случаев коронавирусной инфекции. Лидируют по их числу США (почти 27,5 млн). Далее идут Индия (10,89 млн), Бразилия (9,76), Великобритания и Россия (по 4 млн). Всего в мире COVID-19 перенесли 60,6 млн человек, умерли 2,38 млн.


Тем временем в ВОЗ заявили о случаях повторного заражения новыми штаммами SARS-CoV-2 среди обладателей антител к вирусу. При этом сейчас исследователи выясняют, сколько времени сохраняется иммунитет у переболевших. Как бы там ни было, большинство вакцинированных и затем заразившихся переносят инфекцию в легкой форме. Кроме того, прививка уменьшает болезнетворную способность вируса.
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