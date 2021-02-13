Видеофакт: Берегись автомобиля - выпил маленько и пополз. А тут - ГАИ





10 февраля около 20:20 часов экипаж ОГАИ Жабинковского РОВД, патрулируя автодорогу М1 «Брест-Минск-граница Российской Федерации», заметил пешехода, который, при наличии очищенной обочины, двигался по проезжей части скоростной трассы.

Мужчина был с явными признаками алкогольного опьянения и пояснил, что держит путь в д.Стриговец, где проживает, однако, шел абсолютно в обратном направлении от места жительства. «Горе-пешеходу» оказали помощь и доставили по месту жительства. Еще одна опасная ситуация с нетрезвым пешеходом произошла в этот же день в д.Федьковичи (под Брестом), проходящую через М1.

Около 20.00 часов на нерегулируемом пешеходном переходе, прямо на глазах у инспекторов ГАИ, не устоял на ногах нетрезвый местный житель и с лопатой в руках «переползал» дорогу. Как выяснилось, мужчина неподалеку расчищал снег, затем, чтобы согреться, употребил спиртное, но немного переборщил. Правоохранители посадили 61-летнего мужчину в патрульный автомобиль и безопасно доставили его к месту жительства.

Это только две истории благополучного спасения нетрезвых пешеходов, а их много, и они происходят очень часто.