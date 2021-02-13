Фото из личного архива Елены Шимолиной





Елена Шимолина одна из немногих, кому удалось стать независимым наблюдателем и попасть на выборы. Когда участки закрыли, женщину тоже выпроводили. Вместе с пинчанами она ждала официальных цифр у входа. Её подсчёты количества избирателей не сошлись с тем, что указали в протоколе с избирательного участка. Елена стояла в первых рядах тех, кто был у исполкома вечером 9 августа. Женщина, узнав о том, что пережили задержанные, начала благотворительную кампанию — собирала пожертвования, выплачивала пинчанам деньги и выдавала продукты. Свою гражданскую позицию Елена высказывала в СМИ, обращалась к пинчанам на главной площади города. Женщина не могла и представить, чем это всё обернётся.





В октябре благотворительная организация «Полесская доброта» переехала в новый офис. Радости в этом было мало. Практически сразу к руководителю организации Елене Шимолиной пришли с обыском. Якобы она получала помощь из-за границы и уклонялась от уплаты налогов в особо крупном размере.

— Они пришли ко мне на работу 22 октября. Уклонение от уплаты налогов. Изъяли всю технику: компьютер, ноутбук, телефон и всю документацию по «Полесской доброте». Прошманали всё дома.





— Когда людей начали выпускать после Пинской бойни, начали оказывать им помощь. 64 человека. Люди получали деньги и продуктовые пакеты. Компенсировали траты на адвокатов, у нас таких 10 человек. Нам помогла одна белорусская организация, на счету были свои деньги, плюс пожертвования.





— У меня все данные есть, с фамилиями, заявлениями, справками из травмопункта. Думаю, искали именно эту папку. Справка — уникальный обличающий документ. По нему можно уголовные дела возбуждать. Врач-травматолог резюмировал, что это насильственные действия жестокого обращения.





Елена отмечает, что изначально в справках фигурировали слова «насильственные действия». Спустя неделю люди с побоями приносили документы из Центральной больницы с формулировкой «травма в быту». Помощь оказывать продолжали, основываясь на постановлении суда о привлечении к административной ответственности. Всего к «Полесской доброте» обратилось около 150 «политических». Но помочь удалось далеко не всем.





Спустя время после обыска Елену вызвали на допрос. Подозрения вызывал даже тот факт, что женщина в 2019 году была в США,





— Вызвали в Управление Департамента финансовых расследований. Допрашивали 4-5 часов. Склоняли к ответам, кто, где, как помогал. Откуда деньги получила. Арестовали все счета — личные и организации. Обвиняли, что забрала деньги себе. Ведь нашли от пинчан только два заявление.





-В паспорте увидели американскую визу. В 2019 году я была 4 с половиной месяца в США. Ездила по волонтёрской программе и работала. В социальных сетях нашли фото с сенатором Пенсильвании. Я попала на фестиваль, где был и он. У них такая демократия, что запросто можно с сенатором познакомиться. Начались вопросы, как простой человек из Беларуси может с ним фотографироваться, — вспоминает Елена.





По впечатлениям благотворительницы разговор сводился к тому, будто бы она «иностранный агент». Все факты «против неё»: участвовала в выборах как независимый наблюдатель, была у исполкома в ночь на 10 августа, выплачивала деньги привлечённым к ответственности… Елена пообещала, что принесёт папку с документами тех, кому помогла, чтобы снять с себя обвинения. В этот же день женщина оцифровала все документы и в спешке покинула Беларусь вместе со своим несовершеннолетним ребёнком.





Женщина рассказывает, что сегодня на ней «висит» организация и подготовка митинга и злоупотребление служебным положением, будто бы деньги себе забрала. Елена несколько месяцев не живёт в стране. Не дают спокойной жизни и её близким.

— Маме моей звонили 80-летней, родственникам. Опять обыск провели. По второму кругу. Вычислили мою дочку, хотя она в Минске живёт. Пригласили пару вопросов задать. У неё ключи от моей квартиры есть. Дочка потом звонит, плачет. Говорит, что не ожидала: обещали пару вопросов, а сами начали копаться в вещах. Часа полтора околачивались.





На такой исход событий Елена не рассчитывала, ведь всегда хотела помогать людям. А вышло, что «не делай добра, не получишь зла». История Елены Шимолиной — один эпизод в истории, как беларусы борются за правду и справедливость. Так, например, по подозрению в финансировании протестной деятельности в Беларуси были задержаны журналист и медиаменеджер Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина.





— Так болит душа. Не могу вернуться, пока Лукашенко у власти. Они мне ни работать, ни жить не дадут. Они же меня уничтожат, посадят в тюрьму. Но я не жалею ни грамма. Надеюсь, падёт режим и никаких обвинений не будет. И мы все вернёмся.



