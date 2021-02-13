"За минувшие сутки зарегистрированы 290 пострадавших от гололедных и холодовых травм", - проинформировали в ведомстве.





Так, в Брестской области обратились за медицинской помощью 1 тыс. 485 человек (за последние сутки сутки 56), госпитализированы 190 человек (за сутки – 12).





В Витебской области зарегистрированы — 1 тыс. 248 пациентов (за сутки 25), госпитализированы 102 (за сутки – 3).





В Гомельской области – 1 тыс. 209 пациентов (за сутки 62), госпитализированы 87 человек (за сутки 2).









В Гродненской области — 1 тыс. 745 пациентов (за сутки 33), госпитализированы 300 человек (за сутки – 6).





В Могилевской области — 1 тыс. 201 пациент (за сутки 41), госпитализированы 153 человека (за сутки – 5).





В Минской области - 1 тыс. 210 пациентов (за сутки 35), госпитализированы 114 человек (за сутки – 2).





В Минске зарегистрированы — 1 тыс. 139 пациентов (за сутки 38). В больницы госпитализированы 96 человек (за сутки – 2).





В субботу 13 февраля на большей части территории республики сохранится северный ветер порывами до 15-20 м/с. Во многих районах продолжится метель, на дорогах снежные заносы, по юго-востоку страны - сильный снег.





Минздрав просит учитывать погодные условия, при выходе на улицу выбирать правильную обувь, пишет interfax.by



