Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Читать полностью: Читать полностью: https://realty.tut.by/news/expertise/718675.html?c





. Александр Лукашенко рассказал, что после его выступления некоторые захотели найти у него имущество, пишет TUT.BY





— Я — за. И если ко мне будет хоть один вопрос по какой-то проблеме, я лично приду с журналистами, и покажу, и расскажу, что они у меня там нашли. У меня даже матери домик (я все равно у матери один) нет времени переоформить. Вот не знаю, председатель Шкловского исполкома, может, он уже взял сам переоформил на меня этот домик. Вот и вся моя собственность, — сказал Александр Лукашенко.

Дом площадью 54 квадратных метра в деревне Александрия-2 действительно еще не оформлен на Александра Лукашенко либо на других наследников, следует из данных Госрегистра недвижимого имущества Беларуси.





При этом распространено мнение, что если наследство не оформить в течение полугода, то имущество отойдет государству. Но это не так. Адвокат Вадим Коробко в статье на сайте Белорусской республиканской коллегии адвокатов подробно описал механизм вступления в наследство по прошествии шестимесячного срока. Для этого наследнику надо обратиться в суд.





И в соответствии с законодательством суд может признать его принявшим наследство, если найдет причины пропуска срока уважительными. В частности, если установит, что этот срок был пропущен потому, что наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства, и при условии, что наследник, пропустивший срок для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

Законодатель также допускает в качестве причин, которые суд может признать уважительными, нахождение в беспомощном состоянии, тяжелую болезнь, состояние здоровья и так далее. Но еще один важный момент в том, что перечень этих причин не является исчерпывающим.





Поэтому в качестве уважительной причины суд может признать любую. Однако суд оценивает степень ее уважительности на свое усмотрение с учетом всех обстоятельств дела.



