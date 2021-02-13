Во многих странах из-за пандемии коронавируса были надолго закрыты рестораны и бары. Одновременно из-за запрета на вечеринки с большим количеством гостей выпить рюмочку в приятной компании оказалось практически невозможно. В этой ситуации обороты от продажи алкогольных напитков в Германии сократились, что отразилось, в частности, на финансовом положении пивоварен и винзаводов.





Тем не менее, согласно исследованию под названием Global Drug Survey, за период пандемии COVID-19 потребление алкоголя в мире не уменьшилось, а напротив — значительно возросло за счет того, что люди стали чаще выпивать дома. В опросе приняли участие 58 811 человек из Германии, Франции, Великобритании, Ирландии, Австрии, Нидерландов, Швейцарии, Австралии, Новой Зеландии, Бразилии и США, сообщает DW.





При этом 43 процента респондентов заявили, что стали чаще употреблять алкогольные напитки, а 36 процентов опрошенных указали, что в последнее время они пьют спиртное в большем объеме.

Опасные последствия роста потребления алкоголя

Результаты исследования подтверждают и наблюдения немецких психиатров и психотерапевтов, согласно которым во время пандемии в стране возросло потребление алкоголя, сигарет и наркотиков и как следствие — увеличилось число психических расстройств. По данным страхового общества pronova BKK , в котором застрахованы 650 000 человек, шесть из десяти терапевтов стали чаще диагностировать у своих пациентов проблемы с алкоголем. В опросе приняли участие 154 психиатра и психотерапевта.





Многие пытаются отвлечься от бытовых проблем и с помощью медикаментов. Треть опрошенных экспертов подтвердила рост употребления таких сильнодействующих препаратов, как галлюциногены, а также обезболивающие на основе марихуаны и кокаина. В первую очередь, их стали чаще принимать пациенты, у которых еще до начала пандемии наблюдались проблемы с психикой или потреблением алкоголя.

Алкоголизм может стать проблемой каждого

И все же проблема не в том, что люди стали выпивать дома бокал пива или вина, который они раньше выпивали в пивной или ресторане. Проблема возникает, когда один бокал регулярно превращается в целую бутылку.





Многим кажется, что пандемия не закончится никогда, поэтому люди начинают беспокоиться не только о собственном здоровье, но и о здоровье друзей и близких, а также о том, как жить дальше. Когда волнение и скука становятся невыносимыми, алкоголь кажется хорошим способом отвлечься и расслабиться, причем нередко — уже в первой половине дня. Изоляция и работа на удаленке привели к тому, что люди перестали ощущать контроль со стороны общества — ведь вебкамера не передает запах спиртного.





Судя по результатам опроса Global Drug Survey, наиболее распространенные причины изменения привычек, связанных с потреблением алкоголя, — это наличие свободного времени (так ответили 42 процента респондентов) или просто скука (41 процент). Ряд опрошенных заявили также, что пытаются при помощи алкоголя нивелировать страхи и заботы, вызванные коронакризисом.





Осложняет ситуацию тот факт, что привычные средства подавления стресса — например, поход в ресторан, на дискотеку или в спортзал — из-за коронавируса оказались недоступны. С точки зрения психологов, в такой ситуации алкоголь может стать опасным для здоровья средством борьбы со стрессом, поскольку в долгосрочной перспективе он вызывает зависимость.





При этом, по данным исследования страхового общества BKK, проблемы могут возникнуть не только у людей с лабильной психикой и алкозависимых. Из-за страха потерять работу и средства к существованию, одиночества, скуки и отсутствия привычного распорядка дня с душевными расстройствами и алкогольной зависимостью может столкнуться практически каждый.

Организму нужны регулярные фазы регенерации

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно чрезмерное потребление алкоголя становится причиной смерти трех миллионов человек в мире, треть из них — жители европейского региона.

В Германии Федеральный центр по просвещению в области вопросов здоровья (BZgA) рекомендует как минимум два или три дня в неделю отказываться от употребления спиртного. Ведь уже один или два бокала вина по вечерам могут привести к хроническим последствиям.





Ученые из Университета Южной Калифорнии изучили состояние мозга 17 тысяч скончавшихся в пожилом возрасте людей. При этом они пришли к выводу, что вызываемые возрастом расстройства здоровья усугубляются при потреблении алкоголя. Особенно вредное воздействие оно оказывает на память и уровень интеллекта. По данным исследователей, уже одна порция алкоголя в день ведет к тому, что головной мозг человека «стареет» в среднем на одну неделю.



