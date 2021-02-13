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Срочник-пограничник, который пытался застрелиться, остаётся в госпитале

Причины и обстоятельства происшествия устанавливает Следственный комитет. «Медиа-Полесье» сообщал ранее, 15 января 18-летний срочник, который проходит срочную службу в Пинском погранотряде, во время наряда по проверке документов на въезд в пограничную полосу пытался покончить с собой.

В течение суток солдат был доставлен в главный военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь, где находится на лечении до сих пор.

Как сообщил Медиа-Полесью официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк, состояние военнослужащего, уроженца Борисова, медиками оценивается как удовлетворительное. В настоящее время он продолжает лечение.
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