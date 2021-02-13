+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Лукашенко сказал, Липкович ответил

Блогер Евгений Липкович едко потроллил Александра Лукашенко с его жалобами на то, что где-то в частном медцентре обидели людей в погонах.


"Мне совершенно непонятно, почему государственный чиновник приходит в частный медицинский центр? Чего это человек в погонах приходит в частный медицинский центр? Что, они не могут, как все простые люди постоять в очереди в районную поликлинику? 

У нас, что не хватает врачей, что люди в погонах вынуждены платить огромные деньги частнику? Что это за медицина такая бесплатная, когда человек в погонах, патриот, живущий исключительно на одну зарплату, должен отдавать её внушительную часть за УЗИ, например? Почему он не идёт в свою ведомственную поликлинику, а должен откладывать деньги, отрывать от семьи, от своих детей, и платить частнику за зубы?

Этого мы добились за двадцать шесть лет? Такого мы хотели в 1994 году, когда страна впервые проголосовала за справедливость и порядок?  - анонсирует Липкович следующую речь Лукашенко.  
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Лукашенко и "светила" Камай.
Канапацкая Ганна
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ВНС
Петр Рудковский
Сацыялагічнае (а)пытанне Лукашэнкі
Игорь Драко
Наша холодная гражданская война
Игорь Ледник
eBelarus
Александр Волчанин
Согласен с Президентом Лукашенко.
Михаил Пастухов
Как меня увольняли с должности судьи


Особое мнение

© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]