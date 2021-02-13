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В январе о необходимости закрыть тюрьму в Гуантанамо также заявил министр обороны США Ллойд Остин. Он предложил обеспечить остающимся в тюрьме лицам правовую помощь и гуманитарное отношение, а также разработать план действий для перемещения заключенных, пишет golosameriki.com





Напомним, что военная тюрьма в Гуантанамо – на территории не США, а Кубы – была создана в январе 2002 года, после начала войны в Афганистане. В Гуантанамо направлялись подозреваемые в совершении тяжких преступлений, включая участие в деятельности международных террористических структур.





Тюрьма в Гуантанамо приобрела печальную известность после обвинений со стороны правозащитников, утверждавших, что к заключенным применялись пытки, а их правовой статус оставался неизвестным.





Закрыть тюрьму в Гуантанамо обещал еще Барак Обама во время борьбы за президентство. Он издал указ, предусматривающий закрытие тюрьмы. Несколько десятков заключенных были переданы иным государствам. Впоследствии это решение было отменено президентом Дональдом Трампом, который также разрешил помещение в тюрьму в Гуантанамо новых задержанных.





На пике, в Гуантанамо содержалось около 780 заключенных, ныне их 40.



