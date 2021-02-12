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Арестованный шахтер "Беларуськалия" Корзун объявил бессрочную голодовку

Находящийся под административным арестом за участие в несанкционированном массовом мероприятии шахтер Юрий Корзун объявил бессрочную голодовку, сообщил стачком ОАО "Беларуськалий" в пятницу.


"Сегодня, 12.02.2021 года, во время заседания суда по административному процессу в отношении Юрия Корзуна, которому было присуждено 15 суток, было приобщено к делу письменное заявление от Юрия об объявлении бессрочной голодовки", - говорится в сообщении в telegram-канале стачкома.

Причинами объявления голодовки называются "фактическое похищение без объяснения причин, незаконное ведение административного процесса, нарушение гарантированных Конституцией и ПИКоАП прав, в связи с нарушением срока рассмотрения дела, что влечет за собой признание решения суда, не имеющего юридической силы".

В стачкоме сообщили, что фактический отказ от приема пищи начат с момента задержания Корзуна, 7.10 11 февраля.

Как сообщалось, Юрий Корзун был задержан утром в четверг возле своего дома, ему была вменена статья 23.34 КоАП ("Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий").

Ранее он приковывал себя к горнодобывающему оборудованию, отказываясь выходить из шахты в знак протеста, а также уже отбывал административный арест из-за участия в несанкционированных массовых мероприятиях.

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста против итогов выборов президента. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция сочла результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
Интерфакс
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