В ВОЗ заявили о повторных заражениях COVID-19 при наличии антител





Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан во время брифинга, который транслировался в Twitter.

"Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться", - сказала она.





По словам эксперта ВОЗ, сейчас проводятся исследования о том, насколько хватает иммунитета от COVID-19 у людей, который уже сами переболели. При этом среди тех, кто был вакцинирован, большинство переносит коронавирус в легкой форме.





Также ВОЗ располагает предварительными данными о том, что вакцинация снижает вирулентность вируса, и есть вероятность снижения уровня передачи COVID-19 после вакцинации.





Напомним, британские врачи заявили, что коронавирус может мутировать от лечения антителами. Врачи отметили, что мутации коронавируса происходили после каждого переливания плазмы.





Кроме того, в ВОЗ заявляли, что новые мутации коронавируса, в частности "британский" штамм, не влияют на тяжесть болезни COVID-19.





Добавим, что в мире циркулирует около 4 тысяч вариантов COVID-19. Из-за этого все производители COVID-вакцин пытаются сделать более эффективным свой препарат.