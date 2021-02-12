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В ВОЗ заявили о повторных заражениях COVID-19 при наличии антител

Всемирная организация здравоохранения располагает данными о повторных заражениях новыми штаммами коронавирусом, несмотря на наличие антител к вирусу. ВОЗ уже получила несколько сообщений о том, что в ЮАР фиксируются повторные случаи заражения мутировавшим вирусом.


Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан во время брифинга, который транслировался в Twitter.
 
"Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться", - сказала она.

По словам эксперта ВОЗ, сейчас проводятся исследования о том, насколько хватает иммунитета от COVID-19 у людей, который уже сами переболели. При этом среди тех, кто был вакцинирован, большинство переносит коронавирус в легкой форме.

Также ВОЗ располагает предварительными данными о том, что вакцинация снижает вирулентность вируса, и есть вероятность снижения уровня передачи COVID-19 после вакцинации.

Напомним, британские врачи заявили, что коронавирус может мутировать от лечения антителами. Врачи отметили, что мутации коронавируса происходили после каждого переливания плазмы.

Кроме того, в ВОЗ заявляли, что новые мутации коронавируса, в частности "британский" штамм, не влияют на тяжесть болезни COVID-19.

Добавим, что в мире циркулирует около 4 тысяч вариантов COVID-19. Из-за этого все производители COVID-вакцин пытаются сделать более эффективным свой препарат.
РБК
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