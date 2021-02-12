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МВД: возобновлены краткосрочные свидания в тюрьмах и ЛТП

Предоставление краткосрочных свиданий в подразделениях уголовно-исполнительной системы (УИС) и лечебно-трудовых профилакториях (ЛТП) возобновлено с 12 февраля. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе МВД.



Данная возможность будет предоставлена посетителям только в случае соблюдения всех профилактических мер, направленных на предупреждение и распространение коронавирусной инфекции.

В вышеупомянутых учреждениях предусмотрен входной контроль состояния здоровья с измерением температуры тела и с обязательным условием использования средств защиты органов дыхания (защитных масок).

Граждане с видимыми признаками острого респираторного заболевания, а также с повышенной температурой тела в УИС и ЛТП допускаться не будут, предупреждает МВД.
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