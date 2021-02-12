МВД: возобновлены краткосрочные свидания в тюрьмах и ЛТП









Данная возможность будет предоставлена посетителям только в случае соблюдения всех профилактических мер, направленных на предупреждение и распространение коронавирусной инфекции.





В вышеупомянутых учреждениях предусмотрен входной контроль состояния здоровья с измерением температуры тела и с обязательным условием использования средств защиты органов дыхания (защитных масок).





Граждане с видимыми признаками острого респираторного заболевания, а также с повышенной температурой тела в УИС и ЛТП допускаться не будут, предупреждает МВД.