МВД: возобновлены краткосрочные свидания в тюрьмах и ЛТП
Предоставление краткосрочных свиданий в подразделениях уголовно-исполнительной системы (УИС) и лечебно-трудовых профилакториях (ЛТП) возобновлено с 12 февраля. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе МВД.
Данная возможность будет предоставлена посетителям только в случае соблюдения всех профилактических мер, направленных на предупреждение и распространение коронавирусной инфекции.
В вышеупомянутых учреждениях предусмотрен входной контроль состояния здоровья с измерением температуры тела и с обязательным условием использования средств защиты органов дыхания (защитных масок).
Граждане с видимыми признаками острого респираторного заболевания, а также с повышенной температурой тела в УИС и ЛТП допускаться не будут, предупреждает МВД.
19:09 12/02/2021
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